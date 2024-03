Nova infografia amb el cobrament de les ordenances

L’ajuntament de Castellserà, a través de les regidories d’Economia i Participació, ha elaborat una infografia en la qual s’especifica el calendari fiscal de la població i que es repartirà entre tots els veïns.

L’alcalde, Marcel Pujol, va explicar que “encara que el calendari fiscal s’exposa després de ser aprovat, alguns veïns ens havien fet arribar la seua preocupació de no saber quan havien de pagar els impostos municipals”. Segons Pujol, aquesta infografia també contribueix a la transparència de la gestió municipal. A un costat de la infografia es poden veure els diferents impostos i taxes (IBI, IAE, vehicles, aigua, escombraries, amb clavegueres i cementiri) amb el seu calendari de pagament voluntari i els dies del càrrec als rebuts domiciliats, i a l’altre costat de la infografia estan ordenats per data de pagament.Pujol va destacar que l’ajuntament de Castellserà elabora cada nou any aquestes infografies i les reparteix entre els veïns ja que “encara que les dates de cobrament són similars, no sempre són les mateixes i creiem que aquest document pot ser de gran ajuda per a la seua planificació”.