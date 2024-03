Una recopilació de faules populars obté el Valeri Serra

El mestre Jordi Raül Verdú Pons, d’Alcoi, es va adjudicar dissabte passat la 39 edició del Premi Valeri Serra i Boldú de Cultura Popular de Bellpuig amb Rondalles i succeïts. Rescats de l’oblit, treball que reuneix 38 relats populars orals i faules que ha recopilat al llarg de la seua vida, especialment des del 1991, quan va tornar d’un viatge al Canadà, gràcies en bona part a la seua família i moltes persones grans que li han explicat aquestes històries. En el seu discurs, ple d’agraïments, va destacar que “m’han deixat un llegat de valor incalculable, un dels tresors més preuats del nostre imaginari col·lectiu”. Amb aquests nous trenta-vuit relats, Verdú va destacar que ja haurà publicat un total de 238 històries de mig centenar de pobles de l’entorn d’Alcoi. La temàtica més recurrent en el treball premiat és l’escatològica, mentre que la pilleria i el coratge són algunes de les accions més reiterades, juntament amb la ximpleria, la innocència, la por i la picardia.

La gala es va celebrar al Teatre Armengol on també es van entregar els premis de les categories infantil i juvenil. Els guanyadors van ser Anna Torres Marcén amb No vull tenir nyitus a Infantil (1r i 2n d’ESO), Eli López Jounou amb L’adolescència als anys 60 a Juvenil A (3r i 4t d’ESO) i Clàudia Albareda Fortuny amb La fàbrica de sifons i gasoses Fortuny a Juvenil B (Batxillerat i cicles formatius).

Any cultural per celebrar el 150 aniversari d’aquest folklorista

Bellpuig va iniciar dissabte un any cultural dedicat al seu folklorista Valeri Serra i Boldú coincidint amb el 150 aniversari del seu naixement, que culminarà el 2025 amb l’entrega de la 40 edició del Premi de Cultura Popular que porta el seu nom. L’alcalde, Jordi Estiarte, va posar en relleu la importància de mantenir viva la cultura popular, que reivindica la cultura, la història i la llengua d’un país. En aquest sentit, Estiarte va recordar que “el Valeri Serra de Bellpuig és l’únic premi de cultura popular que s’organitza als Països Catalans”. Entre les accions previstes aquest any cultural, l’ajuntament preveu culminar la restauració de tot el seu Seguici Popular, que dissabte va lluir a l’escenari del Teatre Armengol, per presentar-lo en la seua màxima esplendor durant la festa major del mes de setembre que ve. El regidor de Cultura, Aleix Oliva, va explicar que s’han gravat totes les músiques del Seguici Popular, escrites per Òscar Barqué i arreglades per Albert Solé, i que es poden descarregar des de la pàgina web de l’ajuntament perquè la ciutadania les faci seues. En aquest sentit, la gala de dissabte va comptar amb l’actuació del grup Sona la Gralla que va interpretar precisament aquestes músiques amb altres de populars i tradicionals.