Feijóo demana des de la Fuliola tornar la política catalana al "seny" i a la "centralitat política"

El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat a la política catalana tornar al "seny i a la centralitat política" a partir del proper 12-M. En aquest sentit, ha remarcat la importància que l'administració catalana "pagui el que deu" i ha posat com a exemple els diversos governs on el PP governa a comunitats autònomes d'Espanya. De visita a una explotació ramadera de la Fuliola, Núñez Feijóo ha criticat la gestió que ha fet el Govern de l'actual sequera i ha assegurat que és la part de l'Estat on està més acusada. En aquest sentit, ha lamentat la falta d'infraestructures hídriques i ha acusat la classe política catalana de ser-ne el màxim responsable per prioritzar només el procés d'independència.

A més, Núñez Feijóo, ha remarcat que el seu partit acata les resolucions judicials de qualsevol tribunal i en aquest sentit, ha afegit que li agradaria que l'independentisme fes el mateix no "insulti" als jutges. Ho ha dit en resposta a la valoració del fet que l'advocat de Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) hagi defensat anul·lar la decisió del Tribunal General de la Unió Europea de juliol de 2022 que va declarar inadmissible el recurs dels eurodiputats de Junts Carles Puigdemont i Toni Comín pel rebuig inicial del Parlament Europeu a donar-los l'escó. Feijóo ha felicitat Puigdemont per aquesta opinió no vinculat del lletrat però l'ha instat a respectar les "altres decisions dels tribunals".