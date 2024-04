Culminen les obres d'ampliació d'una vorera de l'avinguda de Balaguer

L’ajuntament de Tàrrega ha culminat les obres d’ampliació de la vorera sud de l’avinguda de Balaguer, llargament reivindicades tenint en compte que és una via molt freqüentada que comunica el centre de la ciutat amb el barri de Fàtima. L’objectiu de la millora és garantir una mobilitat més còmoda i, sobretot, més segura per als vianants.

Els treballs, que es van acabar a finals de la setmana passada, han tingut un cost de 139.680 euros i han anat a càrrec de l’empresa Boscirem.La millora d’aquest tram d’avinguda ha obligat a anul·lar una dotzena de places d’aparcament entre l’encreuament de l’avinguda de Catalunya i el carrer Indústria fins al carrer de Lleida, fet que ha generat diverses queixes d’alguns veïns.La superfície total d’actuació és de 1.124 metres quadrats. La vorera sud ha guanyat més espai fins a assolir els 2,5 metres d’ample. També s’ha construït un nou segment de vorera en el tram que encara no en tenia i on els vianants circulaven per un pas pintat. La pavimentació de les voreres és de formigó i llambordes. Així mateix, s’ha arreglat la xarxa d’aigua de boca al subsol al substituir la canonada de fibrociment per una altra de feta de polietilè.