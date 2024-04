Camí a l'èxit escolar

Contribuir a l’èxit escolar, potenciar el compromís cívic dels alumnes i la implicació de les famílies en la seua educació així com promoure l’educació intercultural i la llengua catalana, potenciar estils de vida saludables i fomentar la pràctica de l’activitat esportiva. Aquests són els principals objectius del Pla Educatiu d’Entorn (PEE) de Tàrrega, referent i pioner que, a través d’un treball en xarxa, “treballa per oferir a tots els nens i joves del municipi les mateixes oportunitats independentment dels seus recursos”, segons destaca la regidora d’Educació, Alba Castellana. Tot això ho fa amb activitats de suport i reforç educatiu més enllà de l’àmbit acadèmic.

Entre les moltes accions que impulsa el PEE de Tàrrega hi ha la Brass Band, un peculiar projecte musical que ofereix a tots els alumnes de sisè de Primària de les escoles de la ciutat al costat dels estudiants de l’escola Alba (que atén nens amb especials dificultats) l’oportunitat de tocar un instrument de vent metall. Durant el curs es divideixen en dos grups i cadascun imparteix classes a l’Escola Municipal de Música de Tàrrega durant un quadrimestre que culminen amb un concert conjunt per demostrar les habilitats musicals adquirides als seus familiars. Professors d’alumnes participants a la Brass Band expliquen que “en general els agrada molt perquè es tracta d’un aprenentatge molt vivencial en el qual a part de tenir la possibilitat d’aprendre a tocar un instrument treballen tot el procés que comporta, des de la preparació d’aquest, com guardar-lo en condicions, fins a l’escalfament previ”. Precisament, en la visita que van fer fa unes setmanes el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i la consellera d’Educació, Anna Simó, a la ciutat per conèixer el PEE, van tenir l’oportunitat de veure un assaig en directe. La regidora d’Educació destaca que a part de la Brass Band, el PEE engloba moltes accions que van des de classes de reforç, tallers de sexualitat i de salut, xarrades amb les famílies adaptades a les edats dels nens sobre bullying, pantalles o altres temes que els preocupen, servei comunitari, comissió d’absentisme, comissió de delegats intercentres de Secundària (ara treballen per posar en marxa la de Primària), la fira Estudies & Treballes, la jornada d’emprenedoria Innova, entre altres. Segons Castellana, “la clau de l’èxit és que tenim en compte els interessos dels alumnes així com de les seues famílies, per això és molt important la comissió de delegats en la qual els estudiants ens fan arribar les seues inquietuds”.El Pla Educatiu d’Entorn (PEE) de Tàrrega es va posar en marxa l’any 2006 i des d’aleshores el conveni entre el departament d’Educació de la Generalitat i l’ajuntament s’ha anat renovant cada any fins que el 2019 va ser un PEE pilot 0-20, amb activitats des de nadons fins als 20 anys. En l’actualitat, el PEE té un pressupost de 90.000 euros, finançats entre el departament d’Educació (73.000 euros) i el consistori. Una part dels diners provenen dels fons Next Generation.