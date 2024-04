El Centre Mèdic Pallàs estrena sala d'art en el seu cinquè aniversari

El Centre Mèdic Pallàs de Bellpuig va estrenar una sala d’art divendres coincidint amb el seu cinquè aniversari. Ho va fer amb una exposició de pintura de l’artista del Palau d’Anglesola Yolanda Cotonat que ha titulat Colors del món.

David Pallàs, responsable de la clínica, va destacar que “quan ens vam traslladar a aquest local [situat a l’avinguda d’Urgell de Bellpuig] ja vam veure que tenia moltes possibilitats i tenint en compte que cada dia passen per aquí moltes persones, hem apostat per transformar el vestíbul del Centre Mèdic amb una petita galeria, amb l’objectiu també d’atansar l’art a la ciutadania en general, aquella que no hi està habituada i que d’aquesta forma se’l troba de casualitat”. També “volem fer l’espera dels pacients més amena i que aquests vegin que el centre està viu i va canviant”. Preveuen inaugurar una exposició cada dos o tres mesos “d’artistes del territori, per fomentar l’art de proximitat”. Pallàs va reconèixer que “probablement les mostres de pintura seran les més habituals, però també esperem poder acollir exposicions de fotografia, dibuix, escultura...”.Cotonat és una artista amb una dilatada trajectòria que exerceix de professora de pintura a Bellpuig des de fa més de dos dècades. L’artista va explicar que “la majoria d’obres són olis amb temàtiques diverses des d’un vaixell simulant el concepte de viatjar, un passeig per diferents ètnies a base de retrats fins a uns bodegons amb trastos als quals de vegades no donem importància”. Aquesta mostra, amb entrada lliure a tothom, es pot visitar fins a finals de juny.