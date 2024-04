Marató de dansa molt concorreguda

Tàrrega va commemorar ahir el Dia Internacional de la Dansa oferint una demostració d’aquesta disciplina artística. La regidoria de Cultura va convidar clubs, entitats i escoles de la ciutat a afegir-se a la celebració oferint les seues exhibicions. Va ser en el marc de la tretzena edició de la Marató de Dansa, que aquest any es va traslladar a l’interior de l’Espai MerCAT per la previsió de pluja. Com és costum, la convocatòria va congregar nombrosos assistents i un ampli ventall de gèneres i estils: hip-hop, clàssica i contemporània o danses tradicionals catalanes, entre d’altres. Ballarins de totes les edats, petits i grans, van delectar el públic amb més d’una trentena de coreografies, totes molt vistoses.

L’acte es va completar amb la lectura del Manifest del Dia Internacional de la Dansa, fixat per la Unesco el 29 d’abril en record del naixement de Jean-Georges Noverre, pare del ballet modern. Aquest any el manifest l’ha escrit la cooperativa empordanesa de referència en la dinamització de la dansa i el moviment, AGITART, que demana més espais per a la dansa. A Tàrrega el van llegir quatre joves dansaires: Adrià, Biel, Jana i Noa.

La commemoració del Dia Internacional de la Dansa a Tàrrega culminarà demà dimarts, dia 30 d’abril, al Teatre Ateneu amb l’espectacle El Llac, a càrrec de la cia. de dansa Lamov.