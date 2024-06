Nova escola a Vilagrassa després de 20 anys d'espera

Els veïns de Vilagrassa van ser els principals protagonistes de l’acte d’inauguració de la nova escola Ramon Perelló que es va celebrar dissabte passat. “Una inauguració del poble per al poble”, així és com va definir l’acte l’alcalde, Josep Maria Mor.

Poder arribar a aquest dia no ha estat gens fàcil. L’ajuntament de Vilagrassa va començar a reclamar la construcció d’una nova escola fa més de dos dècades, l’any 2003, llavors amb Jordi Serés al capdavant del consistori, càrrec que va mantenir durant 20 anys i malgrat això, quan es va estrenar la nova escola, el mes de setembre passat, feia uns mesos que ja no era alcalde.Serés va recordar que el curs escolar 2002/2003 el centre va començar amb nou alumnes i va acabar amb set, la qual cosa situava l’escola en zona de perill de desaparèixer.

El consistori va posar fil a l’agulla i va aconseguir millorar l’antic edifici i oferir nous serveis com el menjador, fet que va fer que el curs 2003/2004 l’escola passés de set a disset alumnes, xifra que va anar creixent a partir del curs 2005/2006 amb la posada en funcionament de la llar d’infants. En aquests moments, l’escola Ramon Perelló té 73 alumnes segons va destacar l’actual alcalde, Josep Maria Mor, i “la població ha passat de 457 habitants a 651” en aquestes dos dècades, va apuntar.

Per a Mor, “el dia d’avui és especial per a Vilagrassa perquè es tracta d’una escola llargament demanada que ha suposat molts anys de lluita i reivindicació”. També va apostar per “mantenir els serveis bàsics, són de màxima prioritat per mantenir vius els pobles”.En l’acte també va intervenir la directora de l’escola, Ingrid Pinós, que va destacar que aquest nou equipament compta amb espais agradables i acollidors.

Pinós, que va definir l’escola com la “de les tres pes: petita, de poble i pública”, va recordar que els alumnes van anar documentant tot el llarg procés de construcció de la nova escola.Per la seua part, Mireia Cabrera, presidenta de l’AFA, va recordar que “ha estat un trajecte molt llarg i intens, que ha suposat l’esforç de moltes persones”. Cabrera va agrair la “implicació vocacional del professorat i la vinculació de les famílies”.

L’encarregada de conduir l’acte va ser Carme Aiguadé, que va ser regidora d’Educació en el mandat 2003-2007, que va afirmar que “avui és un dia històric per al poble”. A més, es va convidar Katherine Perelló, neta de Ramon Perelló, benefactor del poble que dona nom a l’escola. Perelló va posar en relleu el “vincle” del seu avi amb Vilagrassa. La festa va comptar amb portes obertes a l’escola, espectacle de màgia amb el Mag Reivax i mostra de fotografies, entre altres propostes.