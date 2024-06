El Pati de Tàrrega tanca per jubilació

L’emblemàtica Pastisseria El Pati de Tàrrega, situada a la cèntrica plaça del Carme, abaixarà la persiana diumenge vinent 30 de juny per jubilació dels seus propietaris, Jordi Tarragó i Roser Garcia, i dexaran enrere una dolça estela de 48 anys d’història. “D’aquest gairebé mig segle a l’obrador, em quedo amb els clients, molts han estat fidels, ja venien de petits amb els seus pares i ara ho fan amb els seus fills. El contacte amb la gent ha estat el nostre màxim regal, no només han estat clients sinó que al llarg de tots aquests anys s’han convertit en bons amics, i sempre hem intentat complaure’ls dins de les nostres limitacions”, destaca Tarragó. També aprofita per “agrair-los “la total confiança” dipositada al llarg de gairebé mig segle.

Per a Tarragó, els productes estrella d’El Pati han estat els xuxos, els croissants i la coca de brioix. El pare de Jordi Tarragó, el Josep Maria, va posar en funcionament la Pastisseria El Pati fa 48 anys quan el Jordi va decidir no continuar estudiant. Al cap de cinc anys va morir per un accident i el Jordi va passar al capdavant del negoci que durant molts anys ha compartit amb la seua dona, la Roser. Per a Tarragó, “és clau compartir el negoci amb la família ja que en cas contrari la conciliació és impossible”.

Amb referència al futur de la Pastisseria El Pati, Tarragó revela que “m’hauria agradat que hagués vingut algú jove amb ganes de treballar i que hagués continuat una línia artesana i de producció pròpia amb el seu toc personal, com hem fet nosaltres amb tots els nostres productes”.Pel que fa al futur del sector, Tarragó creu que “les pastisseries artesanes seran uns centres molt especialitzats i gurmet en els quals s’oferiran productes realment artesans, ben elaborats i de qualitat”, i “després hi haurà les botigues generalistes que venen productes congelats encara que que no hi ha cap regulació que els obliga a dir-ho”.Segons Tarragó, un dels principals problemes del sector és “la falta de relleu generacional” ja que “es tracta d’una feina molt obligada, que requereix moltes hores i els caps de setmana i les diades és quan més treballes”. Tarragó afirma que “molts no estan disposats a fer aquest sacrifici, encara que si t’apassiona no és així, ara la gent vol treballar de dilluns a divendres”. Altres problemes són que “els marges comercials s’han reduït moltíssim per l’increment dels lloguers, les matèries primeres, la llum..., així com la competència deslleial del sector amb vendes per internet, sense llicència ni serveis sanitaris”, afirma el pastisser.