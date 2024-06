Registren els habitatges buits a Agramunt per reutilitzar-los

L’ajuntament d’Agramunt va aprovar, al ple del mes de maig passat, un reglament municipal per registrar els habitatges buits. L’alcaldessa, Sílvia Fernàndez, va destacar que “aquest registre permetrà a l’ajuntament tenir un control més exacte dels habitatges desocupats que hi ha al municipi, i facilitar-ne la gestió i promoció per reutilitzar-los”.

Aquest reglament es complementa amb l’ordenança reguladora dels habitatges buits. Segons Fernàndez, “el seu objectiu és gestionar de forma eficient els habitatges desocupats d’Agramunt, fomentant la reocupació i assegurant que aquests immobles no es convertissin en un problema per a la comunitat”.L’alcaldessa d’Agramunt va explicar que “el primer pas és identificar el parc d’habitatges buits del municipi”. Una vegada el tinguin, contactaran amb els propietaris de les vivendes buides perquè les inscriguin a la borsa d’habitatge i així poder oferir-ne, mitjançant un contracte de lloguer, a joves que vulguin emancipar-se o famílies que ho necessitin.El consistori de la capital del Sió fa anys que treballa per mobilitzar els habitatges desocupats i garantir el dret a la vivenda. En les ordenances fiscals de l’any 2022 va aprovar aplicar un recàrrec del 50 per cent de l’IBI als habitatges buits d’ús residencial de persones jurídiques que portessin més de dos anys sense inquilins.