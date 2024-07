L'ajuntament assumeix també la venda de pa

L’ajuntament de Preixana despatxa nous productes de primera necessitat a la seua botiga municipal des del cap de setmana passat. Es tracta de pa, croissants i coques elaborats pel Forn de Pa i Pastisseria Vilardosa. L’alcalde de la localitat, Jaume Pané, va explicar que “l’objectiu és poder garantir aquest producte de primera necessitat als veïns, especialment les persones grans que tenen dificultats per desplaçar-se fora” del municipi. El consistori ha introduït a la seua agrobotiga el pa ara, després que la persona que prestava aquest servei ho hagi deixat. Pané va voler mostrar el seu agraïment “a Salvador i Paquita per haver mantingut el forn de pa obert a Preixana durant tants anys”.

El setembre del 2022 Preixana va obrir una agrobotiga de gestió municipal, el primer comerç d’aquest tipus al municipi des que el novembre anterior tanqués Cal Cota per jubilació. Pané va recordar que “des del consistori apostem per aquesta agrobotiga perquè considerem que és un servei imprescindible per als veïns, especialment per a les persones grans”. Des d’aleshores, el projecte ha estat ben rebut pels veïns i obre fins i tot els diumenges. L’alcalde també va destacar que la bona predisposició i col·laboració des del primer moment de bonÀrea va facilitar l’obertura d’aquesta agrobotiga a Cal Vallverdú, casa del segle XVII que l’ajuntament va rebre en herència.