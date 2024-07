Paupaterres de rècord

El festival Paupaterres ha demostrat una vegada més la seua capacitat de convocatòria al rebre més de 14.000 visitants en la 26 edició, amb una programació de luxe que va culminar la matinada de dissabte a diumenge amb una de les actuacions més esperades, la d’Oques Grasses, banda d’Osona que ho va petar en el seu únic concert programat a Lleida per presentar el seu últim treball discogràfic, Fruit del deliri, davant d’un públic totalment entregat que va embogir amb el senzill Com està el pati.

La formació d’Osona, liderada per Josep Montero, va sortir a l’escenari principal del càmping de la capital de l’Urgell quan faltaven pocs minuts per a la mitjanit oferint també els millors temes de discos anteriors com Sta guai. Val a destacar que almenys una vintena de fans van guardar lloc a primera fila des de les 21.00 hores, quan el recinte va obrir portes.

El Paupaterres està organitzat per una associació i compta amb 150 voluntaris

Dissabte a la nit el Paupaterres es va completar amb les actuacions d’Abril, La Cosina, La Follia, Tesa, 97 Onzas i Band Tokades amb el seu ritme entre el públic.Eva Balcells, de l’organització, va fer una valoració “molt positiva” del festival i va voler agrair la “bona” resposta del públic amb “entrades esgotades”. Balcells va destacar que “en aquesta edició hem comptat amb la col·laboració de 150 voluntaris, també xifra rècord”, als quals va agrair que “se sentin seu el projecte i participin en el que sigui”.Balcells va recordar que el festival aposta per bandes totalment consolidades, com és el cas d’Oques Grasses, Els Amics de les Arts o Figa Flawas, però alhora també pretén ser una plataforma d’exhibició de grups i cantants emergents i especialment de Lleida, amb la meitat de la programació aquest any de Ponent.

Un festival més inclusiu i apte per a celíacs

El Paupaterres va implantar mesures per millorar l’accés a persones amb diversitat funcional, com places d’aparcament reservades per a minusvàlids, lavabos adaptats, motxilles vibratòries.. alhora que va instal·lar plafons informatius amb les possibles intoleràncies dels aliments dels food trucks i va comptar amb la participació d’un food truck amb productes aptes per a celíacs (sense gluten). Una altra novetat va ser la participació d’alumnat d’Imatge i So de l’institut La Caparrella de Lleida oferint la realització en directe dels concerts amb projeccions en grans pantalles.