Turisme a l'església

Des de la culminació de les pintures murals al fresc del pintor Josep Minguell Cardenyes a l’església de Santa Maria de l’Alba de Tàrrega, aquesta s’ha convertit en un autèntic reclam turístic. El temple religiós rep cada dia, especialment a l’estiu, persones disposades a conèixer aquest patrimoni artístic de la capital de l’Urgell.

Segons les dades registrades a la parròquia de Tàrrega, l’any passat els voluntaris, entre els quals hi ha el cronista local Josep Castellà Gené, van oferir visites guiades a un total de 828 persones, a les quals cal afegir aquelles que accedeixen a l’església sense reserva prèvia, que són una mitjana d’un centenar al mes, segons la xifra comptabilitzada a la parròquia mitjançant la caixa que regula l’encesa de la il·luminació de les pintures al fresc. Val a destacar també que el mateix Josep Minguell Cardenyes atén persones i grups personalment. Entre les últimes visites guiades a les pintures murals al fresc de l’església de Santa Maria de l’Alba de Tàrrega, hi ha les que va oferir Josep Castellà Gené el passat 4 de juliol a 21 persones en el marc del programa d’estiu Sempre Acompanyats i el passat 29 de juny a una trentena de persones de l’Agrupació Parroquial de Bellpuig. Els grups que l’any 2023 van visitar els murals formaven part de l’Agrupació Corals Maristes de Catalunya, els Jesuïtes de Barcelona i els Amics de la Música Clàssica de Barcelona, així com alumnes de centres de la ciutat com els instituts Alfons Costafreda i Manuel de Pedrolo i l’escola Àngel Guimerà, o bé visitants de l’estranger procedents dels Estats Units, l’Argentina, França, Alemanya i Itàlia, entre altres.En el marc de la Festa Major de Maig del 2022, el dia 14, es va inaugurar l’última pintura mural al fresc que va fer Josep Minguell a l’església de Santa Maria de l’Alba, concretament al presbiteri, que va suposar la culminació del conjunt de pintures que l’artista va iniciar al temple targarí l’any 2005 i que sumen 1.014 metres quadrats, convertint-se en un dels conjunts contemporanis més importants de pintura mural al fresc del món, la qual cosa ha portat a batejar l’església de Tàrrega com la Capella Sixtina catalana.L’obra inaugurada fa dos anys plasma “la llum de l’Alba”, segons va explicar el seu autor, i l’execució va ser complexa al compartir espai amb el baldaquí del temple i una imatge escultòrica de la Mare de Déu de l’Alba. Els nous murals ocupen 214 metres quadrats al voltant de l’altar. Anteriorment, Minguell havia realitzat als laterals del creuer els conjunts Nativitas (el naixement de Crist) i Resurrectio (la resurrecció). A les voltes de la nau central figuren la creació del món i episodis de l’Antic Testament, murals realitzats a partir del 2005.

