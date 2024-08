Queixes per la vegetació d'un ramal a prop de l'autovia A-2

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Conductors van denunciar ahir el mal estat del ramal ubicat a prop de l’autovia A-2 a l’altura de Bellpuig i que enllaça les rotondes que donen accés a les carreteres LV-3341 i LV-3344, entre Tornabous i Ivars d’Urgell. Es tracta d’una carretera de titularitat estatal, d’un únic sentit i que transcorre de forma paral·lela a l’autovia al llarg d’uns 500 metres.

Els denunciants asseguren que fa anys que els titulars de la carretera no porten a terme tasques de manteniment al lloc, posant en risc la seguretat de desenes de conductors que hi circulen dia rere dia. Afirmen que la vegetació ha anat guanyant terreny estrenyent l’amplada de la calçada i dificultant la visibilitat a la via. En aquest sentit, els arbres envaeixen bona part de l’únic carril fins al punt que vehicles de gran envergadura han d’esquivar les branques dels arbres. En la mateixa línia, els conductors critiquen també el mal estat de la calçada i reclamen una actuació urgent per guanyar seguretat. “És lamentable que una via utilitzada cada dia per desenes de persones estigui així des de fa tant temps”, lamenten.