La festa dels 'estimaocells'

L’aposta de Vallbona de les Monges per la biodiversitat, el reciclatge, l’art i la comunitat segueix intacta com va quedar demostrat de nou la tarda de dimecres passat, coincidint amb la celebració de les jornades culturals, quan un centenar de persones, la majoria famílies amb nens petits i grups joves, es van reunir en l’encreuament de la carretera de Rocallaura a Nalec per restaurar i millorar la trentena d’estimaocells que fa més d’una dècada es van començar a elaborar. Des d’aleshores, un dia a l’any, generalment durant el mes d’agost, es troben tots els veïns i van junts a reparar-los.

L’impulsor, Eduard Viver (que aquest any no hi va poder assistir perquè es troba en un nou projecte a Montaña Palentina), es va mostrar molt satisfet ja que “el projecte segueix ben viu, la ja coneguda com Festa dels Estimaocells ha rebut una gran afluència de veïns del poble, que han remodelat les figures més antigues i també n’han creat algunes de noves”. Viver va convidar “tot el territori a visitar els estimaocells que lluen renovats”. Destaca que en aquesta ocasió es va crear un estimao-cell, el de Ca La Fina, simulant un bomber com a mostra d’agraïment al cos de Bombers de la Generalitat per la seua implicació en les tasques d’extinció del doble incendi de Ciutadilla que aquest estiu ha cremat més de 280 hectàrees.Aquest espai de Vallbona s’ha convertit en un element identitari i de gran atractiu turístic d’aquest municipi de la Vall del Corb, un museu a l’aire lliure amb més d’una trentena de figures en forma d’espantaocells amb caixes niu i menjadores per als mixons ja que l’objectiu és que aquests ninots ofereixin menjar, beguda i habitatge als ocells de la zona.