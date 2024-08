L'assemblea local de Creu Roja compleix 50 anys i estrena logotip

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’assemblea local de Creu Roja a Agramunt celebra aquest 2024 el seu 50 aniversari, una fita que posa de manifest la seua trajectòria i dedicació al servei de la comunitat. L’entitat vol expressar el seu “més sincer agraïment a tots els voluntaris que, amb la seua energia, compromís i entusiasme, han fet possible arribar fins aquí”.

“Especialment, ens enorgulleix veure com cada dia són més els joves que s’incorporen al nostre equip, aportant noves idees i perspectives per continuar avançant en la nostra missió”, van indicar des de l’entitat. “També volem agrair el suport de les empreses locals i les persones sòcies que, amb la seua col·laboració, ens permeten portar a terme nombroses activitats i projectes en benefici de la comunitat”, van afegir.Per commemorar aquest 50 aniversari, Creu Roja Agramunt ha creat un nou logotip, dissenyat per l’artista Erik Schmitz, que simbolitza la unió i la continuïtat del seu compromís amb Agramunt.Per això, mostra un producte típic d’Agramunt com el torró fusionat al número 50 i la creu roja. A més, el 14 de setembre hi haurà una trobada del voluntariat de la província amb tallers, gimcanes, excursions i visites a llocs, com ara les cases de torrons o el Pilar d’Almenara.