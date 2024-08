Nova comunitat energètica per impulsar les energies renovables

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

Castellserà va constituir el passat 7 d’agost la seua comunitat energètica, amb la voluntat de desenvolupar diversos projectes relacionats amb les energies renovables. Està formada per una dotzena de persones que van crear una associació i ara els interessats poden fer-se’n socis a cost zero, ja que la voluntat dels impulsors del projecte és incorporar més persones.

Al capdavant de l’entitat hi ha Josep Maria Sans, Àngel Cercós i Ruben Escolà, veïns que ja tenen panells solars als seus habitatges i que són coneixedors de les energies renovables. Així, el primer projecte en el qual treballen és una instal·lació fotovoltaica compartida de 100 kW a la teulada del pavelló poliesportiu, en el qual tots els socis que ho desitgin puguin comprar o llogar part de la potència disponible. L’ajuntament de Castellserà col·labora amb la cessió de l’espai i la redacció del projecte. La idea de la comunitat és poder optar a subvencions de fons europeus que s’han convocat recentment. El cost de la instal·lació i, per tant, de la participació de cada soci, es coneixerà més endavant, en funció també de la subvenció que es pugui obtenir, encara que preveuen estalvis d’entre un 25 i un 40% respecte a una instal·lació solar individual.Altres projectes que té al cap la nova associació són la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, impulsar l’ús de vehicles compartits, portar a terme compres conjuntes i organitzar conferències especialitzades. Al seu torn, una vegada que la comunitat energètica disposi del seu NIF definitiu, començarà una campanya per poder associar-se i rebre més informació.