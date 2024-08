Instal·len plaques solars en quatre edificis municipals

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Castellserà va acabar la setmana passada la instal·lació de plaques solars en quatre dels seus edificis municipals.Es tracta de l’ajuntament, la Garuta, les escoles i la planta potabilitzadora. L’alcalde, Marcel Pujol, va explicar que “hem escollit aquests edificis perquè són les instal·lacions que més energia elèctrica consumeixen i a més ho fan en horari de producció fotovoltaica”. Pujol va destacar que “calculem que es pot arribar a assolir un autoconsum d’un 40%, per la qual cosa la factura de la llum dels equipaments es veurà reduïda considerablement”. En total s’han instal·lat 18 kW. L’actuació ha costat 28.000 euros, dels quals 18.000 han estat subvencionats per l’ICAEN. Castellserà també és dels pocs municipis que va rebre la subvenció del DUS 5000 de fons europeus, en aquest cas per canviar tot l’enllumenat públic a led, obra que s’iniciarà durant aquest mes de setembre que ve, així com també una nova instal·lació fotovoltaica a les piscines municipals que podria portar-se a terme durant l’any 2025.