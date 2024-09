Comiat emotiu de mossèn Josep M. Vilaseca

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

L’església de Santa Maria de l’Alba de Tàrrega es va omplir a vessar ahir al migdia en la missa de comiat de mossèn Josep Maria Vilaseca, rector de la parròquia els últims quinze anys i persona molt estimada a la ciutat, com van mostrar la gran quantitat de feligresos i veïns que van assistir a l’acte.

En el seu parlament, Josep Maria Vilaseca, que avui iniciarà una nova etapa com a rector de Berga, va destacar que “he gaudit de la vocació sacerdotal amb la predicció de la paraula, les celebracions de l’eucaristia i els sagraments, la relació amb les persones i l’ajuda tant material com espiritual”. També va reconèixer que en el seu pas per Tàrrega, des del 5 de setembre del 2009 fins a l’1 de setembre del 2024, “he après fent camí junts” i va posar en relleu “la família unida de Crist que hem creat amb l’oració, la vida fraterna, el servei, la formació i l’anunci”.Al seu torn, els fidels li van mostrar la seua estima inaugurant una placa a l’església que recorda el seu pas per la ciutat alhora que li van entregar diversos detalls com un llibre que recull imatges d’aquests quinze anys i un ordinador portàtil, així com un ram de flors de la comunitat ucraïnesa pel seu suport en els moments més difícils de la guerra.