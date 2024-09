Les alternatives d'habitatge contra la despoblació

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

Ruralitats Comunitàries, projecte format per diferents cooperatives com Al centre la vida de Maldà, treballa amb models alternatius d’habitatge per frenar la despoblació gradual que pateixen les zones rurals. Un dels seus membres, Sebastià Mata –d’Al centre la vida de Maldà– explica que “aquestes fórmules alternatives d’accés a l’habitatge volen contraposar-se al model actual d’accés a la vivenda a través del mercat especulador, basat en un interès econòmic i que deixa de banda la funció social de l’habitatge”. Per a Mata, “aquests models alternatius garanteixen que l’habitatge sigui un dret”.

Els principals problemes que es troben són que “encara tenim un marc mental com a societat en el qual ens falta problematitzar més el tema de l’habitatge fora del mercat especulador, és a dir, ens falta analitzar-ho en profunditat, en especial si la propietat privada ha d’estar per sobre del dret” i que “ens està costant molt agilitzar aquest tema amb les administracions”, destaca Mata. En aquest sentit, fa una crida a “fomentar l’accés a l’habitatge digne i a posar el focus en les problemàtiques reals que fan que l’accés a la vivenda actual no sigui digne, així com quines alternatives tenim per aplicar, quines surten dels nostres marcs mentals, fet que genera por i inseguretat però que l’administració té el deure de generar aquest espai de seguretat per oferir aquestes alternatives”.Mata es mostra convençut que si es revolzen aquests models alternatius d’accés a l’habitatge s’aconseguirà frenar l’actual despoblació rural que està deixant morir molts pobles. En aquest sentit, comenta que “els pobles rurals pateixen una derivada de la desídia del mercat immobiliari que no veu un interès lucratiu en aquestes cases, les deixa morir i caure, i això genera el greuge que els nostres pobles es van degradant urbanísticament i tampoc no donen resposta a les necessitats d’habitatge existents que precisament busquen aquestes fórmules alternatives”.Per altra banda, l’esperança de Ruralitats Comunitàries són els joves. Segons Mata, “hem plantejat una forma de divulgació per arribar especialment als joves, que tenen angoixa per a l’accés a l’habitatge i nosaltres creiem que els podem acompanyar amb aquestes alternatives”.