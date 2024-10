Anglesola, La Fuliola i Tornabous doblen l’índex de reciclatge amb el porta a porta parcial

Cubells preparats per repartir en TàrregaLaia Pedrós

Publicat per Laia Pedrós

Els primers resultats de la recollida d’escombraries porta a porta parcial (per a les fraccions d’orgànica i de rebuig) a l’Urgell estan donant uns resultats exitosos segons el president del Consell, José Luis Marín. En aquest sentit, Anglesola, La Fuliola i Tornabous, on aquest sistema de recollida d’escombraries es va implantar a l’agost, van doblar l’índex de reciclatge durant el mes de setembre. A Anglesola va ser d’un 87,7%, en La Fuliola, d’un 82,71% i a Tornabous, d’un 91,22%, mentre que en els set primers mesos d’aquest 2024 tenien una mitjana d’entre un 40 i un 45% d’índex de reciclatge. Així mateix, Vilagrassa, durant els 10 dies de setembre amb el nou sistema, d’un 47% a un 66% d’índex de reciclatge. Marín va destacar que "amb aquestes dades passem en un 20% els objectius de 2035 que marca la Unió Europea, per tant, ja tenim els deures fets". Malgrat els bons resultats, Marín va apuntar que "cal seguir en aquesta línia".

Cal recordar que aquest mes d’octubre s’estan repartint els equips de reciclatge a Tàrrega on la recollida d’escombraries porta a porta parcial començarà al novembre.