Reivindiquen la dona rural en una jornada celebrada a Anglesola

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

Anglesola va celebrar ahir amb èxit la tercera edició del Dia de la Dona Rural, que pretén reivindicar i posar en relleu la funció que ha tingut al llarg de la història la dona rural. Per aquesta raó, van organitzar tallers d’encurtits, conserves, herbes medicinals, orelletes, costura o jocs tradicionals com les bitlles a les places de la Vila i Onze de Setembre, activitats que van estar molt freqüentades.

Noemí Pàmies, una de les impulsores, va destacar que “l’objectiu de la festa és fer-nos visibles com a dones i com a rurals, per posar en relleu que les dones rurals guarden tradicions i coneixements importants, que mostrem perquè no es perdin i es mantinguin al territori”. En aquest sentit, les dones participants van ensenyar i van transmetre als assistents els coneixements d’aquestes tradicions que, habitualment, han estat més femenines, tan arrelades al territori com poden ser l’elaboració de melmelades i d’orelletes o bé la confecció d’una catifa de flors demostrant les habilitats de les dones rurals. La festa havia de culminar amb l’elecció del nom de la sala d’exposicions de Cal Gassol amb un nom de dona escollit entre totes les persones que van dipositar una proposta prèviament, malgrat que l’ajuntament de la localitat va optar per analitzar millor les candidatures. Val a destacar que el dia 15 es va celebrar a Cal Gassol una taula redona sobre la dona rural.