Un detingut a Tàrrega en una operació dels Mossos contra un grup especialitzat en robatoris i tràfic de marihuana

Els Mossos d'Esquadra han desplegat un dispositiu aquest dimarts al matí en diversos punts de Catalunya per desarticular un grup especialitzat en robatoris amb força en domicilis i empreses i cultiu i tràfic de marihuana. A la demarcació de Lleida, la policia catalana ha entrat en un pis de Tàrrega i ha portat a terme la detenció d'un home.

Els Mossos també han fet entrades en domicilis de Santa Margarida de Montbui, l'Espelt, Montmaneu, Cunit i Barcelona. En total, han detingut sis persones i han desmantellat dues plantacions i un assecador de marihuana.

Dotacions dels Mossos aquest dimarts al matí a Tàrrega.Albert Guerrero

S'imputen més de vint fets delictes als membres d'aquest grup per delictes com robatori amb força en domicilis però també en bars, gasolineres i empreses, furt i pertinença a grup criminal. La investigació es va iniciar al juny i hi ha participat la DIC de Ponent i la unitat d'investigació de Sarrià-Sant Gervasi.

