Impuls a la formació teatral per a nens

Un total de quinze nens i nenes d’entre 8 i 12 anys participen en el projecte pilot Brí escènic - Esbarriar, que aquest any s’ha estrenat en els municipis de Tàrrega i Banyoles.

Es tracta d’una iniciativa que vol posar en relleu el teatre com a eina de transformació social entre nens i joves. El projecte ha arribat a la capital de l’Urgell liderat per l’Associació Professional de Teatre per a Tots els Públics (TTP) amb el suport de la regidoria de Cultura. Al seu torn, s’emmarca dins del primer Pla d’Impuls del Teatre de Catalunya 2023-2026 – Drets dels Infants que promou el departament de Cultura de la Generalitat. En la presentació, des de l’entitat organitzadora van destacar que “Tàrrega, per la seua tradició teatral, no podia faltar en aquesta prova pilot” i van agrair la bona predisposició tant de l’ajuntament com de l’escola de teatre Cruma, que cedeix l’espai per als tallers a càrrec de quatre professionals.En total s’han programat sis sessions i encara queden per celebrar les dels dies 9, 16 i 23 de novembre. La jornada de clausura se celebrarà el dissabte 23, a partir de les 17.00 hores a l’Espai MerCAT, coincidint amb el Dia Mundial dels Drets de la Infància que es commemora cada 20 de novembre. Serà un acte lúdic i cultural, obert a tota la ciutadania, en el qual els participants podran compartir les experiències viscudes durant els tallers. A més, es representarà l’obra Yoav & Ahmed de Clownidoscopi Teatre, un espectacle en què arts escèniques i música s’uneixen per fer reflexionar sobre els murs que separen territoris i persones.