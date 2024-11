L'Ajuntament de Tàrrega inicia l'enderroc de la font de la plaça de les Nacions sense Estat

Maquinària treballant en els treballs d'enderroc de la font de formigó de la plaça de les Nacions Sense Estat de TàrregaCedida per l'Ajuntament de Tàrrega

L'Ajuntament de Tàrrega ha iniciat les obres d'enderroc de la font situada al centre de la plaça de les Nacions sense Estat. La intervenció forma part d'un pla més ampli de millores en aquest espai públic, que busca adaptar-lo a les necessitats actuals i millorar-ne l'accessibilitat i la funcionalitat. Així, la font de formigó, que es troba en desús de fa temps, serà substituïda per una zona de paviment. Aquest ferm s'integrarà a les rampes laterals existents per crear una superfície contínua i accessible. A més, també es traslladarà el fanal d'enllumenat públic per millorar la seguretat i la visibilitat en aquest espai. Els treballs tenen un cost de 9.470 euros i tenen un termini d'execució de dos mesos.

La plaça de les Nacions sense Estat quedarà diàfana i sense obstacles al centre de l'espai per a la realització d'activitats i esdeveniments. El regidor d'Urbanisme, José Luis Marín, ha explicat que "aquest projecte forma part del nostre compromís per millorar els espais públics i garantir que les infraestructures del municipi siguin segures, accessibles i estètiques" i ha afegit que "la font ha arribat al final de la seva vida útil, i aquesta intervenció és essencial per facilitar millores posteriors".

Espai urbà creat l'any 1984

La plaça de les Nacions sense Estat és un espai emblemàtic de gran importància per a la vida social i cultural de Tàrrega. Es va construir l'any 1984 juntament amb l'aparcament soterrat i l'Espai MerCAT, i fou un revulsiu urbanístic ja que va connectar diferents sectors del nucli antic.

Al llarg dels anys, ha acollit esdeveniments multitudinaris destacats com la Fira del Teatre i els concerts de les festes majors, convertint-se en un punt de trobada per a residents i visitants. Amb aquesta remodelació, l'Ajuntament vol assegurar –a més de la millora estètica i funcional–, que l'espai continuï sent un lloc de referència, però adaptat a les necessitats i preferències actuals.