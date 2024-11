Foment d'una vida saludable

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

Bellpuig va tancar ahir una nova edició de la fira Cuida’t amb bon sabor de boca. L’alcalde, Jordi Estiarte, va destacar que el balanç és “positiu” perquè “els visitants entenen cada vegada més aquest certamen més conceptual en el qual oferim al públic elements dels quals disposem a Bellpuig i en el nostre entorn, tant a nivell de comunitat com de forma individual, que tenen com a objectiu millorar la salut emocional i física de les persones”.

Segons Estiarte, “l’objectiu de Cuida’t és bastir xarxes i que els assistents puguin aconseguir una vida més saludable a partir de les entitats o dels serveis que s’ofereixen a Bellpuig”. En aquest sentit, va destacar que cada any hi ha més participants en les xarrades i els tallers, que en aquesta ocasió van tractar del benestar físic i emocional a través de la cuina de la mà de la reconeguda cuinera Maria Nicolau; dietes saludables en àpats festius amb la nutricionista Ester Vives; eines per aconseguir una vida més saludable i feliç a càrrec del coach Joan Soto, així com una taula redona sobre la fotografia per promocionar la salut emocional a càrrec de l’EAP Bellpuig, entre altres. També es van organitzar tallers infantils de ioga amb Ioga Kids Ponent, de cuina i d’estampació de totebags amb Quàlia.Malgrat ser un certamen més experimental, no van faltar els tradicionals estands amb una trentena d’expositors distribuïts al pavelló poliesportiu.