La biblioteca Germanes Güell compleix demà trenta anys

“Fomentem la lectura i la recerca d’informació però amb els anys la nostra missió també s’ha obert: som un equipament molt social i també funcionem com a refugi climàtic, tant a l’hivern com a l’estiu.” Així s’expressa Emma Novell, la directora de la biblioteca Germanes Güell de Tàrrega, que demà compleix tres dècades.

Novell destaca que “no som un equipament passiu sinó que fomentem que els usuaris vinguin i estem molt predisposades a col·laborar sempre amb totes les entitats”. En aquest sentit, organitzen moltes visites escolars, “molt importants per fidelitzar nous usuaris, especialment des de petits”; l’Hora del Conte, “que fomenta l’hàbit de la lectura”, o els clubs de lectura (en l’actualitat n’organitzen sis i col·laboren amb uns altres quatre, a part dels centres educatius).

La biblioteca pública es va inaugurar el 1994, abans hi havia dos biblioteques d’entitats bancàries

Per a Novell, “el més bonic de la feina a la biblioteca pública és la relació que acabes establint amb els usuaris, és molt gratificant el retorn que rebem”. “En moltes ocasions quan ens arriba un llibre nou ja ens ve a la ment la persona a la qual pot agradar i en algun cas fins i tot li fem la reserva sense que l’usuari ho sàpiga”, afegeix.

Novell reconeix que “l’activitat a la biblioteca és molt intensa, especialment durant les tardes, en les quals tenim molt moviment”. A més, de cara al futur, Novell es mostra optimista amb la lectura en paper, que encara és el format predominant, i apunta que entre els seus objectius hi ha captar el públic adolescent i juvenil com a usuaris.

La biblioteca Germanes Güell de Tàrrega va ser inaugurada el dia 26 de novembre del 1994 amb el nom de biblioteca Central Comarcal de Tàrrega. El seu nom actual va arribar el 2020 amb un procés participatiu impulsat per associacions de dones de la ciutat. És un edifici construït fa 30 anys pels germans Valeri i Pasqual Mas Boldú i és molt modern. Des de l’obertura ha dispensat 17.000 carnets i compta amb 57.000 volums, 88 publicacions periòdiques i sis diaris.

A l’octubre va fer 3.117 préstecs i registra 5.000 usuaris al mes. L’equipament obre 41,5 hores setmanals entre matí i tarda (a excepció de dimarts i dissabte) i compta amb sis treballadores, totes elles dones.

Llibre de dedicatòries i exposició de fotografies

Per commemorar el 30 aniversari, la biblioteca Germanes Güell de Tàrrega ha preparat una petita exposició de fotografies que es podrà veure aquesta setmana al vestíbul de l’edifici situat a la plaça de Sant Antoni. A més, entre el 25 i el 30 de novembre posarà a disposició dels visitants un llibre amb pàgines en blanc perquè escriguin les seues dedicatòries, anècdotes, records o simplement facin una recomanació literària. Novell va explicar que “quan vam complir 25 anys ho vam celebrar de forma institucional i ara amb el 30 aniversari hem proposat una celebració simbòlica amb els nostres usuaris com a protagonistes”.En aquestes tres dècades, l’edifici ha vist diverses obres de millora com la conversió de la sala d’actes annexa el 2006, l’ampliació amb l’habilitació del tercer pis el 2012 o les dos sales de treball en grup el 2023.