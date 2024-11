Inverteixen 379.000 € en el nou enllumenat

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Castellserà ha invertit 379.000 euros en la renovació integral de l’enllumenat del municipi amb uns treballs que ja han començat i estan finançats en un 85% pels fons europeus DUS 5000.

L’alcalde, Marcel Pujol, va destacar que “es tracta d’una obra de gran envergadura” que va començar el mes d’octubre passat i que ha d’estar llesta al gener per complir els terminis de l’ajuda.

Així, Pujol també va explicar que “en total es canviaran 300 lluminàries de vapor de sodi per lluminàries led, i es rebaixarà la potència instal·lada a la meitat, ja que passarà de 24 kw a 12 kw, un fet que ens permetrà estalviar prop d’uns 10.000 euros cada any”.

Així mateix, algunes lluminàries també rebaixaran la intensitat de forma automàtica a partir de mitjanit. En alguns carrers ja es poden veure les noves lluminàries, com és el cas d’Urgell i Coral Flors d’Urgell.

Més enllà de la renovació de les lluminàries, l’alcalde de Castellserà va afirmar que “una part molt important del projecte és la renovació de totes les caixes de fusibles i de tot el cablatge aeri i del que passa per la façana, canviant l’actual (doblat i triplicat en molts casos) per un cable trenat únic per a tot l’enllumenat”.