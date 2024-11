Xarrades en escoles per celebrar els 80 anys de 'Nova Tàrrega'

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

En el marc dels actes per celebrar els 80 anys de Nova Tàrrega, del Grup SEGRE, el setmanari ofereix xarrades a les escoles i als instituts de Tàrrega per donar a conèixer la història i el funcionament de la revista, així com la seua evolució des del 1944 fins a l’actualitat.La setmana passada van començar les xarrades a l’Escola Pia amb alumnes de 1r i 2n d’ESO de l’optativa de Periodisme que preparen la revista del centre.La xarrada va anar a càrrec de la directora, Laia Pedrós, i del col·laborador més veterà, Josep Castellà, qui els va explicar anècdotes sobre la revista, la ciutat i fins i tot la seua relació amb aquest centre. Castellà també els va parlar de la importància d’escriure, llegir i buscar fonts fiables i contrastades per informar-se.