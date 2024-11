La resolució dels delictes a Tàrrega és d’un 54,7%, gairebé el doble que a Catalunya

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

La resolució dels delictes a Tàrrega és d’un 54,7%, una xifra molt elevada que “suposa gairebé el doble del percentatge a nivell de Catalunya”, segons ha explicat l’alcaldessa, Alba Pijuan, després de la reunió de la Junta Local de Seguretat on s’ha exposat el balanç d’actuacions al municipi en matèria de seguretat durant aquest any 2024. Pijuan ha posat de relleu aquesta xifra que “diu molt dels cossos de seguretat”. Així mateix, l’alcaldessa ha destacat que a Tàrrega es registren 44 fets delictius per cada mil habitants, xifra que també se situa per sota de les dades de Lleida (54) i de Catalunya (72).

Respecte als delictes que més han augmentat són dels ciberestafes, com succeeix la resta del país. En aquest sentit, Pijuan ha fet referència a “la gran tasca preventiva en xarrades que s’està porten a terme”.

Per la seua part, el director general de Coordinació de les Policies Locals, Daniel Limones, ha agraït “la col·laboració, la bona entesa i la bona capacitat de treball dels cossos de seguretat que actuen en el municipi per resoldre els problemes que té la ciutadania de Tàrrega”. Limones també ha felicitat l’Ajuntament de Tàrrega per “la inversió en seguretat i en Protecció Civil, ja que té tots els plans actualitzats”. En aquest sentit, l’alcaldessa de Tàrrega ha afegit que “Tàrrega som exemple i model a seguir per la bona coordinació entre Policia Local i Mossos d’Esquadra i per la bona coordinació en operatius especials com el de FiraTàrrega”.

D’altra banda, a partir de l’any 2025 està previst que s’incrementi la plantilla de diferents cossos que actuen a la ciutat i es millorin les seues instal·lacions. Respecte a Bombers, es passarà de 7 a 11 efectius per equip, s’incorporaran dos nous vehicles i recentment han estrenat una nova escala amb més prestacions. A més, està previst ampliar l’edifici del parc i traslladar a Tàrrega l’especialitat de risc químic nivell 2, fins ara a Mollerussa, amb formació a partir de gener i un vehicle a partir de març. La Policia Local de Tàrrega comptarà amb 3 nous agents fins arribar a una plantilla formada per 20 agents en total. Quant a Mossos d’Esquadra, l’actual comissaria s’està quedant petita tenint en compte les noves places que han sortit i s’estan plantejant si amplien l’actual o en construeixen una de nova.

A més de l’alcaldessa també han participat a la reunió d’avui feta en el consistori targarí al director general de Coordinació de les Policies Locals; el director dels Serveis Territorials d’Interior, Xavier Garrós; la regidora de Governació i Seguretat, Núria Robert; a més de representants de Mossos d’Esquadra, Policia Local, Guàrdia Civil, Bombers i Agents Rurals.