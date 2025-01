Instal·len una bústia per retornar llibres a la biblioteca

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament d’Agramunt ha instal·lat una bústia a la biblioteca municipal Guillem Viladot per facilitar el retorn de llibres dels seus usuaris, ja que es tracta d’un servei disponible les 24 hores del dia. Està situat a la part exterior de la porta principal d’accés al Casal Agramuntí. Amb aquesta bústia, els usuaris de la biblioteca ja no han d’estar pendents de l’horari d’obertura de l’equipament per tornar els llibres prestats.

També s’ha substituït la porta d’entrada de l’edifici per una de corredissa telescòpica per facilitar l’accés. L’anterior porta s’havia d’empènyer i el seu pes era considerable, mentre que per obrir la nova porta tan sols cal aproximar-s’hi per activar el sensor i s’obre de forma automàtica.

Així mateix, val a dir que aquesta actuació ha comptat amb una subvenció de 6.776 euros del departament de Cultura per millorar l’accés a les biblioteques públiques.