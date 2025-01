La ciutat de les comarques de Lleida que podria arribar als 20.000 habitants

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Tàrrega ha experimentat un creixement demogràfic sostingut durant l'última dècada, completant així 10 anys consecutius de creixement positiu. Segons l'actualització del padró a 31 de desembre del 2024, la població ha arribat als 19.267 habitants, xifra rècord, amb un augment de 462 persones respecte a l'any anterior, que representa un increment del 2,4%.

Aquest creixement interanual només ha estat superat el 2008, quan es van registrar 474 noves persones inscrites. En total, des del 2014, la població ha crescut en 2.719 veïns, un impressionant 16,4%.

Factors demogràfics i socials

Durant el 2024, es van produir 179 naixements i es van registrar 148 defuncions, resultant en un creixement vegetatiu positiu. A més, per primera vegada des del 2013, hi ha més homes (9.685) que dones (9.582) inscrits al padró.

La piràmide d'edats revela que 3.814 veïns són menors de 18 anys, mentre que 3.205 tenen 65 anys o més. La franja d'edat més nombrosa és la de 48 anys, amb 368 persones. La ciutat compta amb tres persones centenàries, sent la de més edat de 102 anys.

Contrast amb els pobles del terme

Mentre la ciutat experimenta aquest boom demogràfic, els sis pobles del terme van veure disminuir la seva població en 20 persones el 2024, un 3,4% menys. En total, hi ha 581 persones registrades entre el Talladell (236 habitants), Claravalls (121), Altet (100), la Figuerosa (66), Santa Maria de Montmagastrell (46) i Riudovelles (12).

Diversitat i immigració

Part de l'increment demogràfic s'explica per l'arribada de veïns d'origen estranger, que actualment suposen el 26,36% del padró, és a dir, 5.078 habitants. Això representa un augment d'1,25 punts percentuals respecte al 2023.

Les nacionalitats més representades són el Marroc (1.847 habitants), Romania (849), Ucraïna (632), Colòmbia (335), Bulgària (176) i el Senegal (155). En total, a la ciutat conviuen fins a 71 nacionalitats diferents.

Previsió i potencial de futur

L'alcaldessa de Tàrrega, Alba Pijuan, va destacar que la ciutat té "una població molt jove i amb potencial". La previsió és que la població arribi als 20.000 habitants d'aquí a dos anys, consolidant així el creixement i l'atractiu d'aquesta ciutat en auge.

En resum, aquesta ciutat de les comarques de Lleida ha experimentat un creixement demogràfic extraordinari en l'última dècada, amb un augment del 16,4% i arribant als 19.267 habitants el 2024. Factors com el creixement vegetatiu positiu, l'arribada de població immigrant i l'atractiu per a les famílies joves han contribuït a aquest fenomen, que contrasta amb la pèrdua de població als pobles del terme. Amb una població diversa i una previsió d'arribar als 20.000 habitants en dos anys, aquesta ciutat s'erigeix com un pol de creixement i vitalitat a les terres de Lleida.