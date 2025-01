Un 'foodtruck' de calçots, la novetat d'una temporada que preveuen “espectacular”

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

Després d’uns anys marcats per la sequera, la temporada de calçots es preveu “espectacular”. Mia Iglesias, responsable d’El Guardià Calçots de la Guàrdia d’Urgell (Tornabous), es va mostrar “molt optimista” amb la nova campanya que acaba de començar. “Tenim uns calçots de molta qualitat, les gelades dels últims dies amb termòmetres sota zero han endolcit encara més la ceba i aquest any podem oferir calçots d’una bona mida i poc fibrosos, que es desfan a la boca”, va afirmar.

Segons Iglesias, “la pluja i el reg han fet que hagin nascut gairebé el 100% dels calçots plantats, que alhora han crescut de forma igual i podem arrancar-los amb una bona mida, de manera que tot apunta que tindrem una bona campanya”. En aquest sentit, Iglesias va assegurar que “des de després de les festes de Nadal hem notat un interès creixent per a les calçotades, el telèfon no para i les reserves no fan més que augmentar”.

“La gràcia del calçot és que posem en relleu els nostres productes i ho fem en família i de forma lúdica”

Quant a la producció, “serà molt millor i més rendible que la de l’any passat”. En el cas d’El Guardià Calçots, a causa de les restriccions per la sequera i la incertesa de si hi hauria aigua o no per regar, va llogar finques a Balaguer i al Poal per poder garantir la collita, fet que li va suposar un increment important de costos encara que li va servir per salvar la temporada. Aquest any han tornat a conrear els seus camps entre els pobles de la Guàrdia d’Urgell, Tornabous i el Tarròs.

Quant a la manera d’adquirir-los, Iglesias va destacar que cada vegada guanya més terreny el calçot ja cuit. En el seu cas, els ofereixen tant bullits com crus a les seues botigues (situades a la Guàrdia d’Urgell i a Balaguer), així com en altres botigues de la demarcació amb què han arribat a acords per poder vendre el seu producte. Una de les novetats de la temporada d’El Guardià Calçots és l’estrena d’una foodtruck que recorrerà alguns mercats setmanals, de moment els de Vic (dissabte) i Collbató (diumenge).

Per a El Guardià Calçots, que compta amb una plantilla de temporada d’unes 40 persones, les vendes fora de Catalunya ja suposen més del 20 per cent del total, especialment a Madrid. Els seus calçots també arriben a reconeguts restaurants com el Disfrutar de Barcelona, que ofereix un plat simulant una calçotada: calçot liofilitzat, consomé i misso de romesco.

Mia va reconèixer que la popularitat del calçot va arribar gràcies a l’esforç de Valls, encara que va afirmar que “aquí està tenint tant èxit perquè el nostre clima és espectacular per a l’horticultura en general, la qual cosa fa que tinguem productes de gran qualitat”.