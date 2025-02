Preocupació a Agramunt per una onada de robatoris en cases i garatges: "tots tenen el mateix modus operandi"

Preocupació i sensació d’inseguretat entre els veïns d’Agramunt després de registrar diversos robatoris en les últimes setmanes. La situació ha portat el consistori a convocar una junta de seguretat de manera urgent, segons va afirmar ahir l’alcaldessa, Sílvia Fernàndez, a aquest diari. “Estem molt preocupats i hem d’estudiar la situació, ja que tots els robatoris tenen el mateix modus operandi i es produeixen entre la tarda i la nit forçant portes i panys. Ens preocupa moltíssim”, va destacar Fernàndez. L’alcaldessa va afegir que hi ha “sensació d’inseguretat” entre els veïns, per la qual cosa han decidit convocar com més aviat millor la junta amb els diferents cossos policials.

Només aquest cap de setmana almenys s’han registrat tres robatoris, segons ha pogut saber aquest diari. Un veí va explicar que dissabte al matí es va adonar que havien entrat al cobert que té a casa dels seus pares, on guarda motocicletes, i que en faltaven dos. Ha fet una crida a través de les xarxes socials per si algú les veu i li dona una pista del seu parador. “No és pels diners, és el valor sentimental que tenen per a mi, i que han entrat a casa meua. Encara que no hagin forçat la porta, és greu, he hagut de moure’m fent de policia quan jo no ho soc. Avui m’ha passat a mi, però demà la víctima pot ser qualsevol altre”, va lamentar.

D’altra banda, els Mossos d’Esquadra tenien una denúncia de la tarda de dissabte després que uns lladres entressin a robar en una casa escalant per la façana fins a arribar a una finestra. Es van emportar joies i diversos objectes. Altres fonts van apuntar que també havien robat eines en obres. Així mateix, veïns d’Agramunt van apuntar que algú havia intentat entrar en garatges individuals i col·lectius.

Val a recordar que a mitjans de gener dos joves de 18 anys i un menor van ser arrestats per robar en dos pisos del carrer Raval de Puigverd.