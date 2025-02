Rehabilitaran el pis de l'antiga escola de la Donzell

L’ajuntament busca subvencions per finançar el projecte. - LAIA PEDRÓS

L’ajuntament d’Agramunt vol rehabilitar el primer pis de l’antiga escola de la Donzell d’Urgell, poble del municipi, perquè s’hi instal·li una família. L’alcaldessa, Sílvia Fernàndez, va explicar que “es tracta d’un habitatge molt deteriorat” que es troba buit des de fa almenys més d’una dècada. El consistori va encomanar la redacció del projecte al consell comarcal de l’Urgell i ara buscarà subvencions a què pugui acollir-se per poder rehabilitar-lo. Aquest projecte preveu una inversió de 98.000 euros. Segons la primera edil, “la idea és poder accedir a alguna ajuda per portar a terme la intervenció i així poder comptar amb un habitatge de caràcter municipal per oferir-lo a una família perquè s’instal·li en aquest poble del municipi” i així contribuir a frenar la despoblació. El projecte va ser aprovat pel ple al gener.

Val a recordar que la planta baixa de l’edifici de l’antiga escola de la Donzell, construït el 1961, acull el local social del poble des del 2019, format per una sala polivalent i un bany. Antigament havia funcionat com a consultori mèdic. La Donzell d’Urgell té un total de vint habitants.