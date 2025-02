L'encantador poble medieval de Lleida on els amants del vi tenen una cita aquest cap de setmana

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Situat a meitat del recorregut del riu Corb, a 555 m d'altitud, emergeix un poble esglaonat la singular organització urbanística i arquitectura del qual deixa bocabadat a qui la visita. Es tracta de Guimerà, que el proper 15 de febrer organitza una nova edició del cine-fòrum Vins i Boira, organitzat per l'Associació Vall del Corb.

A les 18:30h, el Casal Municipal de Guimerà acollirà una nova edició del cine-fòrum Vins i Boira, un acte gratuït per a tots els assistents però comptarà amb el sistema de taquilla inversa. Constarà de la presentació del llargmetratge 'L'annata, la ballata dei vignaioli di laguna', d'Andrea Mignòlo, Gran Premi del Jurat del MOST Festival Internacional de Cinema del Vi 2024, i d'un posterior col·loqui i tast de vins i productes de la Vall del Corb.

El film escollit en aquesta 7a edició, gràcies a la iniciativa de Viu Guimerà i de tots els cellers dels voltants, és un nou documental italià que parla de la comunitat que s'uneix per fer vi i cuidar el medi ambient a Venècia i les dificultats amb què topen: restriccions burocràtiques, esdeveniments climàtics i altres problemes que ho posen tot en risc, fins i tot la seva pròpia existència. L'acte comptarà amb la presència del director del MOST Festival, Xavier Fornos.

L'Associació Vall del Corb, impulsora de Vins i Boira

Vins i Boira, nom que ret homenatge a dos grans protagonistes de la zona, és una activitat itinerant que ha passat per diferents poblacions del territori en qüestió com Sant Martí de Maldà i Vallbona de les Monges. És organitzada per l'Associació per al desenvolupament integral de la Vall del Corb, que reuneix productores, elaboradores, artesanes, restauradores, allotjaments rurals i botigues, així com entitats i persones apassionades per la Vall.

La recaptació de fons a través de la taquilla inversa es destinarà a la multitud d'activitats organitzades des de l'Associació en pro del desenvolupament de la Vall del Corb. Més informació sobre l'entitat i les seves iniciatives es pot trobar a la seva pàgina web, www.valldecorb.cat.

El MOST Festival Internacional de Cinema del Vi

El MOST Festival Internacional de Cinema del Vi és un esdeveniment de referència organitzat anualment pel VINSEUM Museu de les Cultures del Vi de Catalunya i el Cine Club Vilafranca. La pel·lícula 'L'annata, la ballata dei vignaioli di laguna' va ser guardonada amb el seu Gran Premi del Jurat en l'edició de 2024.

El festival té com a objectiu promoure i difondre la cultura del vi a través del setè art, exhibint produccions cinematogràfiques de tot el món que giren al voltant del món vitivinícola. Podeu consultar tota la informació sobre el MOST Festival a www.mostfestival.cat.