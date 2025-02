Agr'auto ofereix vehicles des de 6.500 fins a 37.000 euros

La fira de vehicles ha habilitat un parc d’educació viària per als més joves. - LAIA PEDRÓS

Agramunt celebra aquest cap de setmana la 23a edició de la fira Agr’auto, en la qual els quatre concessionaris locals posen a la venda un centenar de vehicles d’ocasió amb preus que oscil·len entre els 6.500 i els 37.000 euros. L’alcaldessa, Sílvia Fernàndez, va destacar que “és un potent aparador del sector automobilístic d’Agramunt”, mentre que la regidora de Promoció Econòmica i Fires, Tamara Lombardo, va explicar que organitzen activitats paral·leles per “incrementar l’afluència de visitants”.

En aquest sentit, s’ha habilitat un parc d’educació viària per als més petits en col·laboració amb el Servei Català de Trànsit i ahir a la tarda va tenir lloc una xarrada de la comunitat energètica de la Ribera del Sió sobre els avantatges del vehicle elèctric. La inauguració de la fira va anar a càrrec de Marta Angerri, directora general de Comerç, que va recordar l’aposta del Govern per la mobilitat sostenible. Angerri va fer referència al Pla d’Impuls del Vehicle Elèctric que va presentar el president Salvador Illa dilluns i que se centrarà a agilitzar els ajuts per als usuaris que comprin vehicles elèctrics i a habilitar més punts de càrrega a tot el país. En el marc d’Agr’auto es va anunciar que Agramunt serà la seu del congrés de la Federació de Fires de Catalunya al maig. Agr’auto acollirà avui el tradicional encontre moter del club Motorrons.