Publicat per Laia Pedrós

La convocatòria de l’ajuntament de Tàrrega per cobrir tres noves places d’agent de la Policia Local en règim de funcionari de carrera ha rebut un total de 97 aspirants. Les proves, emmarcades en un concurs-oposició selectiu de caràcter eliminatori, es duran a terme els dies 21, 25 i 27 de febrer al poliesportiu municipal.

Quan la Policia Local de la capital de l’Urgell hagi cobert aquestes tres places, la plantilla del cos arribarà a la vintena d’efectius. Això permetrà una reorganització durant aquest 2025 amb la creació d’una plaça de sergent i una tercera de cap a través de promoció interna. Actualment, la Policia Local compta amb un subinspector, dos caps i 14 agents.

Quant al parc mòbil, disposa de dos cotxes logotipats, un de paisà, tres motocicletes, una grua i un vehicle de manteniment. La regidora de Governació, Núria Robert, va destacar que “l’ampliació dels efectius de la Policia Local és una línia d’acció prioritària”, i va afirmar que “a la capital de l’Urgell apostem una vegada més per la consolidació dels serveis en matèria de seguretat ciutadana i regulació del trànsit”.

En l’anterior procés selectiu, que va ser resolt el 2021 i va permetre cobrir quatre places d’agent, es van presentar inicialment un total de 160 aspirants. Segons dades ofertes en l’última junta de seguretat local, que es va celebrar el mes de novembre passat, a Tàrrega es registren 44 fets delictius per cada 1.000 habitants, xifra que se situa per sota de les dades de Lleida ciutat (54) i del conjunt de Catalunya (72). Així mateix, la resolució dels delictes és d’un 54,7%, una xifra molt elevada que suposa gairebé el doble del percentatge que el mitjà a Catalunya. En la reunió es va posar de manifest que és exemple a seguir per la bona coordinació entre Policia Local i Mossos i la bona organització d’operatius especials com el de FiraTàrrega.

En un altre ordre de coses, a partir d’aquest 2025 està previst que la Generalitat incrementi també la plantilla de cossos que actuen paral·lelament a la Policia Local i millori les seues instal·lacions. Quant als Bombers, es passarà de set a 11 efectius per equip i s’ampliarà el parc, mentre que els Mosssos d’Esquadra estudien ampliar o traslladar la comissaria.