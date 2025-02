Balanç molt positiu de la fira Agr'auto

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

Agramunt va tancar ahir la 23 edició d’Agr’auto, la fira del vehicle d’ocasió, amb un balanç “molt positiu” segons va destacar la regidora de Fires, Tamara Lombardo. Els quatre concessionaris locals que van participar en el certamen van qualificar l’edició de “rècord” per les moltes vendes tancades i els contactes establerts, que esperen que es materialitzin en vendes en els pròxims dies.

Tenint en compte el preu elevat dels vehicles nous, cada vegada són més els clients que busquen vehicles de segona mà. Lombardo va destacar que els concessionaris van posar a la venda un centenar de vehicles, amb una gran varietat de preus.

La jornada d’ahir es va completar amb la trobada de motos organitzat pel club Motorrons, que en la 16 edició va aconseguir reunir més de 700 motos, fet que demostra el seu èxit de convocatòria. Com és habitual, l’esmorzar va ser solidari, en aquest edició amb Cal Carreter de l’Associació Alba, i es va aconseguir recaptar gairebé 2.900 euros per a l’entitat. Després de fer un recorregut per la comarca, va tenir lloc el sorteig de regals al recinte firal, que en aquesta ocasió va omplir un pavelló.

La fira Agr’auto va tancar ahir. Durant tot el cap de setmana es va oferir un parc d’educació viària amb el Servei Català de Trànsit per als més petits. A més, es van exposar un centenar de vehicles i hi va haver una xarrada de la comunitat energètica de la Ribera del Sió.