El Cau es calça les botes per ajudar a València 100 dies després de la dana

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

Joves del Cau de Tàrrega, concretament els Truc’s, es van calçar les botes els dies 8 i 9 de febrer i se’n van anar al País Valencià per ajudar els afectats per la dana més de 100 dies després. Disset Truc’s de la capital de l’Urgell es van mobilitzar amb una brigada d’unes 60 persones, que estava impulsada pels Casals i Ateneus dels Països Catalans i la Xarxa de Suport Mutu Dana València, cap als municipis d’Alaquàs, Alfafar i Torrent.

Es van distribuir en dos grups i es van dedicar els dos dies a netejar habitatges situats en zones vulnerables, a Alaquàs i a Torrent, i a col·laborar amb el Kolectivo Parke Alcosa d’Alfafar, que ofereix roba, repara i ven objectes i identifica les necessitats dels veïns per poder donar-los resposta.

A part d’aquesta experiència, els Truc’s del Cau de Tàrrega estan culminant el seu projecte final dedicat precisament a la dana del País Valencià. El seu objectiu és mantenir en la memòria aquesta tragèdia i oferir suport emocional als afectats, i per aconseguir-ho recullen cartes de solidaritat entre la ciutadania, que pretenen entregar als afectats per la dana en el seu pròxim viatge a València previst per Setmana Santa. Així mateix, els interessats hi poden contactar.