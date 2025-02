Destinaran 400.000 € a reformar les piscines

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Sant Martí de Riucorb ha tret a licitació les obres de reforma de les piscines municipals per un import de 399.018,64 euros (IVA inclòs). Es tracta d’una actuació llargament reivindicada i esperada tenint en compte que les piscines actuals ja havien quedat obsoletes i presentaven esquerdes que provocaven problemes de fuga d’aigua.

El projecte se centrarà a renovar el vas de la piscina gran per garantir l’estanquitat i millorar l’accessibilitat i a reformar per complet la piscina petita. Mitjançant aquesta actuació, també es permetrà separar la recollida de l’aigua de les piscines a través d’un sistema de canal que garantirà un millor procés de depuració i salubritat de les instal·lacions. A més, s’intervindrà en l’espai de la zona verda i les platges per ordenar-ho, es millorarà l’accessibilitat, es garantirà la seguretat i es dotarà de més amplitud.

Se separarà de les piscines amb un canal per garantir la depuració i la salubritat

També es refarà una part del mur de pedra que serveix de contenció de la part del recinte situat a quota superior per alinear-lo en una sola direcció, i alhora es revestirà la totalitat del mur de formigó vist i s’instal·laran unes escales per donar accés a la zona de la pineda. Finalment, s’instal·laran grades de formigó prefabricat a la zona de la piscina petita.

Com s’apunta en el projecte, aquesta intervenció implicarà la renovació del sistema de depuració, que es desplaçarà a una nova edificació situada entre l’espai de la piscina i el camp de futbol.

El termini d’execució de les obres és de tres mesos. L’alcalde, Gerard Balcells, va explicar que “l’objectiu és que les noves piscines estiguin acabades abans de començar la temporada de bany”. Així mateix, les empreses que estiguin interessades poden presentar la seua oferta fins dimecres vinent, dia 19 de febrer.

Per a pobles com Sant Martí de Maldà, nucli del municipi que acull les piscines, poder disposar de piscines és clau per arrelar els veïns i fomentar les relacions i la vida social durant l’estiu, mesos en què els pobles de la vall del Corb habitualment s’omplen d’estiuejants.

A més, val a recordar que Guimerà, també situat a la vall del Corb, va estrenar millores a les piscines l’estiu passat. En aquest sentit, l’actuació va suposar una inversió d’uns 350.000 euros.