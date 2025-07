25 anys amb la vall del Corb

Publicat per Laia Pedrós Creat: Actualitzat:

L’associació per al desenvolupament integral de la vall del Corb està d’aniversari, celebra els seus 25 anys. Va nàixer de la inquietud de Modest Corbella, Nati Ninot, Pau Moragas, Violant Amorós i altres persones de la zona que “tenien per objectiu donar a conèixer aquest peculiar territori de forma conjunta, ja que compta amb un paisatge i una dinàmica únics”, segons detalla l’actual presidenta, Marta Capdevila.

Durant els primers anys l’entitat va organitzar unes colònies que van servir perquè els nens de la vall del Corb es coneguessin i establissin vincles. Aquestes colònies van fer que els petits creixessin amb un sentiment de pertinença cap a la terra. Segons Capdevila, “van ser unes colònies molt potents i pioneres”. Fa un parell d’anys van recuperar aquella experiència, encara que en un format més senzill.

Una de les essències de l’entitat és que totes les propostes són “itinerants”. “Mai no ens quedem en un mateix espai, sempre passegem per tota la vall del Corb ja que es fa territori establint sinergies”, apunta Capdevila.

Entre les activitats que han organitzat al llarg d’aquests 25 anys destaquen les visites guiades per donar a conèixer el seu patrimoni natural i cultural. En l’actualitat intenten convocar una visita al mes.

En els últims anys l’entitat ha centrat bona part dels seus esforços a acompanyar els productors agroalimentaris. “En els inicis s’havia treballat amb la infància i la ciutadania en general però el col·lectiu de productors, a excepció del sector vitivinícola amb els Vins del Corb, havia quedat a l’aire, i realment hi havia molt potencial”, afirma Capdevila. Entre les primeres propostes del nou col·lectiu destaca el TrosFood, una ruta enogastronòmica per la vall del Corb que el 10 de maig celebrarà la 9 edició a Conesa amb la participació de 5 restaurants i 7 cellers. També han organitzat els concerts Vins i Marinada, un mercat nocturn d’estiu i han creat una carta de vins de la vall del Corb.

I un dels últims projectes amb què treballen és Territori de Vincles, un conjunt d’iniciatives que busquen fer front als reptes del món rural i específicament de la vall del Corb des de l’habitatge, el treball, la diversificació agrària i l’energia. “Volem lluitar contra el despoblament que pateixen els nostres pobles i fixar persones al territori, ja que un dels principals hàndicaps de la vall del Corb és que som pobles molt petits que anem perdent habitants malgrat comptar amb moltes possibilitats de desenvolupament que probablement no s’han explorat”, diu Capdevila.

Un dels principals problemes, segons Capdevila, és l’accés a l’habitatge: “Tenim moltes cases buides que s’estan caient i alhora molta demanda d’interessats a venir a viure la vall del Corb.” Recentment han començat a treballar el tema de l’energia impulsant la primera comunitat energètica de la vall del Corb.

La vall del Corb és un territori complex que forma part de dos províncies, tres comarques i una vintena de municipis. Segons Capdevila, “una de les nostres batalles és que les administracions ens vegin com un territori únic”.

Una altra amenaça que preocupa la zona són “els macroprojectes de generació d’energia, ja que si tenim la vall del Corb plena de plaques solars i de torres d’alta tensió i petites subestacions, aquest territori morirà i no tindrà futur”, assegura Capdevila, que defensa “una transició energètica feta des de la zona, definida pel territori i al nostre ritme”.

El balanç d’aquests 25 anys és positiu. “Penso que hem aconseguit que els veïns de la vall del Corb se sentin orgullosos de la seua terra i a poc a poc anem impulsant iniciatives per lluitar contra reptes com el despoblament tot i que encara és aviat per fer balanç ja que són projectes a llarg termini”, destaca Capdevila.

Per commemorar el seu aniversari han imprès la revista La Peixera, dedicada a articles de la vall del Corb, en paper, i se centraran a captar nous socis. Actualment són més de 200, dels quals uns 80 són socis productors.