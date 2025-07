El Museu Tàrrega Urgell millora la il·luminació de les Sales Nobles

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El Museu Tàrrega Urgell ha renovat el sistema d’il·luminació de les Sales Nobles de Cal Perelló, seu de l’equipament cultural des del 1994, que compta amb quatre estances originals de la mansió construïda a finals del segle XVII amb mobiliari i ornamentació original. S’han instal·lat nous llums de peu amb tecnologia led que aporten una llum més museogràfica.

Els nous aparells subjecten focus per millorar la lluminària en punts concrets i en l’ambientació general. Des de l’equipament s’ha optat per aquest mètode per evitar llums penjats i elements clavats a les parets i sostres que poguessin espatllar aquest patrimoni.

Els nous llums, que substitueixen les antigues al·lògenes de més de trenta anys, milloren l’eficiència i permeten un major estalvi energètic i econòmic. També aporten més claredat als actes. D’altra banda, s’han incorporat noves cortines.

L’actuació ha costat 28.429 euros i ha comptat amb una subvenció de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural.