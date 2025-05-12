El parc del Reguer estrena biblioparc per fomentar la lectura
Celebrarà el seu aplec diumenge vinent
El parc del Reguer de Tornabous compta des de fa uns dies amb un nou atractiu per als visitants, un biblioparc. L’objectiu és oferir un espai d’intercanvi de llibres enmig de la naturalesa per fomentar la lectura, la imaginació, l’esperit crític, la concentració i la cultura.
El biblioparc, creat a iniciativa de l’associació Amics i Amigues del Parc del Reguer, va ser inaugurat el passat 26 d’abril i va distingir com a padrí Emili Curià, un referent per a molts veïns a qui va inculcar importants valors des del seu treball a l’escola.
El parc del Reguer es va començar a recuperar l’any 2010, encara que no va ser fins a la pandèmia de la covid que un grup de voluntaris, amb Nando Farré al capdavant, van començar a treballar de forma altruista per convertir-lo en un espai natural de referència per als veïns i una via verda de més de 2 quilòmetres.
Des d’aleshores els projectes no han parat, alguns amb la vinculació de l’escola Espígol. Hi ha zona de pícnic, s’ha recuperat la peixera, s’han instal·lat bancs ideats amb tubs de formigó reciclats, caixes niu, fotografies d’aus per poder identificar-les amb una breu descripció i un codi QR. Hi ha també un lavabo, una taula per jugar a ping-pong i un parc infantil, entre altres atractius.
Una de les jornades centrals per descobrir les millores al parc és l’Aplec del Reguer, que diumenge vinent 18 de maig celebrarà la cinquena edició. Les activitats començaran a partir de les 9.30 hores i s’allargaran fins després de dinar.
Hi haurà esmorzar, contes divertits a càrrec de Ramona Térmens, vermut i un àpat de pícnic.