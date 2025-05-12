Tàrrega celebra la 24a Mitja Marató i 10 km amb la participació de més de 700 atletes
Pol Campanero i Emma Carreras guanyen la ruta llarga i Pol Aiguadé i Noemí Aumedes, la curta
Més de 700 atletes, xifra rècord des de la pandèmia de la covid, van prendre part ahir en la 24 edició de la Mitja Marató i 10 km Ciutat de Tàrrega, organitzada pel club d’atletisme 100x100 Fondistes.
Els guanyadors de la mitja marató van ser l’independent Pol Campanero amb un temps d’1:20:07 i Emma Carreras (Xafatolls) amb un registre d’1:26:08. Van completar el podi masculí Bernat Llop (Escatxics) amb 1:20:17 i Muhammad Lamin (Xafatolls) amb 1:21:22, mentre que en dones la segona i la tercera posicions van ser per a Rosamari Carulla (Altan Wear) amb 1:30:11 i Anna Serra (Xafatolls) amb 1:30:23.
En la prova de 10 quilòmetres, els guanyadors van ser dos atletes de Xafatolls: Pol Aiguadé, que va firmar un temps de 33:59, i Noemí Aumedes, amb un crono de 41:32. En homes van completar el podi Juanma Fernández (Finques Prats Runners, 36:02) i Dídac Florensa (100x100 Fondistes, 36:50) i en dones van ser Roser Espelt (Blancafort, 42:07) i Maria Mongay (Borges, 45:34).
La d’aquest 2025 va ser una edició inclusiva amb la participació de tres persones afectades per diferents malalties rares o grans discapacitats que van recórrer la mitja marató de la mà de l’associació Muévete por los que no pueden. Voluntaris van fer relleus empenyent els carros dels afectats per visibilitzar les malalties rares i fomentar l’esport inclusiu.
El president del club d’atletisme 100x100 Fondistes, Eloi Escolà, es va mostrar molt satisfet per la bona acollida d’aquesta cita esportiva: “Ha estat una passada, hem vist una riuada de participants com feia anys que no vèiem, estem molt contents d’haver pogut recuperar xifres de prepandèmia.”
Va destacar que “finalment no ha plogut i el temps ha acompanyat, tampoc ha fet gaire calor, fet que els atletes han agraït”. També va agrair la col·laboració del centenar de persones que fan possible tota l’organització.
Finalment, Escolà va avançar que de cara a l’any que ve, coincidint amb la 25a edició de la Mitja Marató i 10 km Ciutat de Tàrrega, preveuen organitzar una edició especial d’aniversari.
La prova va comptar amb dos circuits de 10 i 21 quilòmetres combinant asfalt i camí amb un recorregut que va passar pel centre de la ciutat i per les poblacions de Vilagrassa, el Talladell i la Mora (Segarra). La prova formava part de les competicions puntuables de la Lliga Ponent. La cita es dedica a la memòria d’Eduard Garcia i Ricard Mir, fundadors dels 100x100 Fondistes.