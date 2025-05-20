Inicien una campanya a Tàrrega per reduir les bosses de deixalles abandonades al carrer
La taxa d'escombraries del 2026 penalitzarà qui no utilitzi el porta a porta i beneficiarà qui en faci un ús correcte
L'Ajuntament de Tàrrega i el Consell Comarcal de l'Urgell han iniciat una campanya conjunta per reduir el nombre de bosses de deixalles abandonades que hi ha al carrer. El passat mes de novembre la capital urgellenca va instaurar el nou sistema de recollida del porta a porta amb resultats molt positius, però encara hi ha ciutadans que no l'utilitzen i deixen les escombraries directament al carrer, fet que provoca problemes d'incivisme i salubritat a la via pública. Davant d'això, les dues administracions han emès una carta a tots els domicilis que encara no han participat en el nou sistema de recollida, fet que s'ha pogut registrar gràcies al sistema de xips dels cubells. A partir del 2026, es penalitzarà qui no utilitzi aquest sistema.
En la carta les administracions recorden que el nou sistema de recollida de residus és de caràcter obligatori i que la taxa d'escombraries de l'any vinent anirà relacionada amb la participació al sistema. Així, el pagament per generació que s'implementà l'any 2026 penalitzarà tots aquells habitatges que no estiguin participant en el sistema de recollida de residus implantat. A la vegada, la nova taxa beneficiarà tots aquells habitatges que facin un bon ús de la recollida de residus, utilitzin la deixalleria municipal i en definitiva, facin una bona separació dels residus que generin.
A banda, des de l'entitat comarcal, mitjançant la tasca de personal a peu de carrer (educadors/es mediambientals), han intensificat les visites a domicilis i inspeccions a punts negres de tots els municipis de la comarca que tenen implantat el sistema porta a porta, amb àrees d'aportació, per visibilitzar i informar la ciutadania dels comportaments incívics relacionats amb la gestió de residus.
Augment del 100% en la recollida de la fracció orgànica
Després de més de sis mesos des de la instauració del sistema de recollida del porta a porta a Tàrrega, el municipi ha duplicat la recollida de la fracció orgànica. Segons les dades registrades, l'any 2024 es van recollir una mitjana mensual de 90 tones i amb el nou sistema de recollida se'n recullen 180 tones. Aquest fet, juntament amb l'augment de les fraccions de vidre, paper-cartró i envasos i la reducció de la fracció resta, constaten que el nou sistema implantat està estabilitzat. Ajuntament i consell comarcal volen dedicar ara els esforços en augmentar la part de la població que no participa en el sistema de recollida i n'intensificaran les comunicacions.
El president del Consell Comarcal de l'Urgell, José Luis Marín, ha manifestat que aquesta campanya també s'està duent a terme en l'àmbit comarcal i ha expressat "la satisfacció per la bona resposta de gran part de la ciutadania arreu de la comarca, assolint, en el cas de Tàrrega, un 83% de recollida selectiva, fet que la situa en una de les ciutats de Catalunya amb millors registres de percentatges de recollida selectiva".
Per la seva banda, l'alcaldessa de Tàrrega, Alba Pijuan, es mostra "orgullosa de la bona acollida del sistema" i felicita els ciutadans "que s'han adaptat perfectament al canvi d'hàbits pel que fa a l’hora de desprendre's dels nostres residus".
Finalment, la regidora de Medi Ambient, Laia Recasens, ha volgut fer "una crida a la participació d'aquesta petita part de ciutadans que encara es resisteixen a col·laborar en aquest sistema que ens ha de permetre convertir Tàrrega en una ciutat més neta i sostenible".