La capital de l’Urgell compta amb sis farmàcies des del juny
Aquest mes de juny ha obert la sisena farmàcia a Tàrrega. Es tracta de la farmàcia Espígol, situada al carrer de Sant Pere Claver. El seu responsable, Jesús Marcos Cepero Calvete, es va mostrar “molt agraït per la rebuda que hem tingut”.
Va destacar que estan ubicats en un barri que no comptava amb aquest servei i que “al final som un establiment sanitari que busquem oferir un servei”.
Cepero va explicar que “entre els serveis que oferim de forma gratuïta es troba el test de glucosa en sang, la bàscula, la tensió i, més endavant, també el colesterol una vegada al mes”.
Així mateix, ofereixen consultes gratuïtes per telèfon en cas de tenir accidents domèstics. “La farmàcia no és únicament un proveïdor de medicaments, sinó també un proveïdor de serveis per ajudar el màxim possible”, va apuntar. Amb referència al nom de la farmàcia, va dir que “està inspirat en una planta medicinal característica del territori, jugant amb el significat de l’objectiu de curar la gent”.