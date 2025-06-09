Publiquen una novel·la sobre la postguerra inspirada en la capital del Sió
L’escriptor Jaume Vilalta, d’Agramunt i metge de professió, ha publicat Sobreviure a la terra cremada, una novel·la que busca preservar la memòria històrica de la postguerra. Vilalta vol posar de manifest la corrupció, les injustícies, els abusos i la impunitat de les classes dominants.
La novel·la es desplega sota el punt de vista de les elits acomodades de l’època. D’aquesta forma, les vivències de la gent benestant i poderosa a l’empara del nou règim accentuen, per contrast, les penúries de la majoria.
La novel·la transcorre sobretot en un poble rural de les Terres de Ponent, que pren el nom fictici de Mont-riu. S’inspira en Agramunt, tenint en compte que va quedar bastant destruït amb els bombardejos de la Guerra Civil.
La novel·la comença quan el protagonista, l’Andreu, torna de l’exili i l’alliberen del servei militar al ser fill de viuda, s’enamora i es casa amb l’Anna, la filla de l’amo de la fàbrica, malgrat l’oposició de la mare de la noia. Més tard, s’ha de fer càrrec de l’esmentada fàbrica quan el nou amo, el germà de l’Anna, l’Emili, es desentén i l’aboca a la fallida. Els seus ideals republicans el porten a implicar-se en la supervivència de la fàbrica i l’enfronten al nou règim.