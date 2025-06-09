Renovaran la gespa del camp de futbol annex
Els treballs, amb un cost de 311.384 euros, començaran el 16 de juny i duraran 2 mesos. Estarà llest per a la pròxima temporada
L’ajuntament de Tàrrega començarà el dilluns 16 de juny les obres de renovació de la gespa artificial del camp de futbol annex coincidint a fi de temporada. L’actual gespa es va instal·lar el març del 2007, havia esgotat la vida útil i estava molt deteriorada. Està previst que les obres durin dos mesos.
La intervenció contempla la substitució de tota la superfície de gespa artificial actual (6.270 metres quadrats) per un nou sistema d’última generació que compleix amb la normativa de joc requerida per la FIFA. La nova gespa tindrà 60 mil·límetres d’altura amb farcit de sorra de sílex i cautxú SBR. L’actuació també contempla el traçat d’un camp longitudinal per a la pràctica del futbol 11 i dos camps transversals de futbol 7. Finalment, també es portarà a terme la instal·lació d’un nou enllumenat amb projectors led d’exterior.
La inversió total de les obres ascendeix a 311.384 euros i s’han adjudicat a la Unió Temporal d’Empreses (UTE) formada per Voracys, dedicada a la construcció, i Opsa, especialitzada en la instal·lació de gespa artificial. El contracte contempla una garantia durant 5 anys i les tasques de manteniment durant el mateix període.
El camp annex està situat al Parc Esportiu, just al costat del camp de futbol Joan Capdevila Méndez. La instal·lació té un elevat ús. L’últim esdeveniment que acollirà serà la competició de crosfit Targames el dissabte 14 de juny a càrrec del CFT Tàrrega.
D’altra banda, l’ajuntament preveu la compra d’un nou marcador electrònic per al camp de futbol Joan Capdevila Méndez per 6.300 euros. Aquesta proposta va rebre el vistiplau del ple del mes de maig passat mitjançant una modificació del pressupost.