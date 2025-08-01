Tres detinguts a Tàrrega per tràfic de drogues després d’una persecució policial
Un dels arrestats va intentar agredir els agents al fugir; al cotxe portaven cocaïna i marihuana en dosis preparades per a la venda
Els Mossos d’Esquadra van detenir dimecres tres homes de 22, 29 i 38 anys com a presumptes autors de tràfic de drogues. Un d’ells també està investigat per atemptat contra els agents de l’autoritat.
Els fets van passar al voltant de les 17.00 hores al carrer Ponent de la capital de l’Urgell, quan una patrulla de paisà que efectuava tasques de seguretat ciutadana va detectar un turisme que circulava molt a poc a poc. En comprovar la matrícula, els agents es van adonar que es tractava d’un vehicle el propietari del qual era conegut policialment per estar relacionats amb el tràfic de drogues a la comarca. Anaven tres persones i els agents van seguir el cotxe discretament fins que es va parar.
Seguidament un dels agents es va posar a l’altura del conductor i es va identificar com a policia. Inicialment el conductor va intentar arrancar, però va desistir. Al cap de pocs minuts van acudir altres patrulles uniformades i van començar identificar els ocupants.
En un moment donat, el copilot va obrir violentament la porta i va fugir corrent. Dos agents el van perseguir i, quan el van interceptar, va reaccionar violentament i els va intentar agredir. Va ser reduït i detingut. Els van escorcollar i van registrar el turisme. A l’interior del cotxe van localitzar diversos embolcalls amb dosi de cocaïna i marihuana que haurien ocultat. Els tres van ser arrestats.